Ponte Lama
Attualità

Ponte Lama chiuso da sabato 20 settembre

Transito consentito solo per i frontisti in via Lama Paterna

Bisceglie - venerdì 12 settembre 2025 8.56
A partire dal 20 settembre il Ponte Lama sarà chiuso al traffico veicolare per consentire i lavori di ristrutturazione dell'infrastruttura. La decisione, già annunciata diversi giorni fa, è stata formalizzata con l'ordinanza n. 140, firmata dal comandante della Polizia Locale, e resterà in vigore fino al completamento dell'intervento.

La chiusura avrà un impatto significativo sulla viabilità tra Bisceglie e Trani, dal momento che il ponte rappresenta uno dei principali collegamenti diretti tra le due città ed è per questo previsto un percorso alternativo principale verso la Strada Statale 16 in direzione Foggia, raggiungibile da Bisceglie attraverso via G. Bovio, via Don Pancrazio Cucuziello e via Kuwait, con immissione dallo svincolo Bisceglie Nord.

Il piano viario è stato approvato con i pareri favorevoli degli organi preposti, ed è stato predisposto in modo da garantire anche il transito dei mezzi di soccorso e dei veicoli del trasporto pubblico interurbano.

L'ordinanza prevede:
  1. Installazione divieto di transito con pannello delineatore a bande colorate trasversali bianco e rosso da posizionarsi in modo sfalsato, in modo da consentire il transito dei frontisti in via Lama Paterna sia lato DX che lato SX;
  2. Sostituzione del cartello indicazione di indicazione ''Autostrada'' direzione Trani con equivalente cartello da posizionarsi in direzione Bisceglie;
  3. Sostituzione del cartello di indicazione Trani a sfondo blu con cartello di cantiere di colore giallo con indicazione Trani SS 16 da posizionarsi in direzione Bisceglie;
  4. Posizionamento della cartellonistica verticale di cantiere prima dell'intersezione semaforica con Viale Ponte Lama, che indichi il divieto di transito in direzione Trani con indicazione ''Attenzione Ponte Lama chiuso al traffico''
  5. Copertura dell'indicazione per Trani sul versante di via G. Bovio in prossimità della rotatoria di via don P. Cucuziello, sostituendolo con cartellonistica di cantiere a sfondo giallo che indica direzione Trani verso SS 16;
  6. Installazione in prossimità dell'intersezione tra via Crosta/ Don Pancrazio Cucuziello di cartellonistica di cantiere che indichi direzione Trani SS 16 verso via Kuwait;
  7. Installazione in prossimità dell'intersezione tra via Andria e via Kuwait di cartellonistica da cantiere che indichi direzione Trani SS 16, nonché Trani SP 13;
  8. Installazione di cartellonistica di preavviso che riporti l'indicazione ''Ponte Lama chiuso al traffico'' da apporsi in prossimità delle intersezioni di via G. Bovio/ Della Libertà, via G. Bovio/Ingresso Ospedale Civile, via G. Bovio/ via Degli Aragonesi;
  9. Installazione di segnaletica di pre-segnalazione con cartellonistica da cantiere che informi l'utenza con l' indicazione ''Ponte Lama chiuso al traffico'' da apporsi in Viale La Testa/ G. Bovio con indicazione di svolta a Sx per i veicoli diretti a Trani tramite la SS 16;
  10. Installazione di segnaletica di preavviso a sfondo giallo di cantiere '' Ponte Lama chiuso al traffico'' con indicazione per i veicoli diretti verso Trani in via Carrara Abate Tonio/Via G. Bovio, via Anna Magnani/ via G. Bovio, e via Elio Petri/ G. Bovio.
