Attualità
Ponte Lama chiuso da sabato 20 settembre
Transito consentito solo per i frontisti in via Lama Paterna
Bisceglie - venerdì 12 settembre 2025 8.56
A partire dal 20 settembre il Ponte Lama sarà chiuso al traffico veicolare per consentire i lavori di ristrutturazione dell'infrastruttura. La decisione, già annunciata diversi giorni fa, è stata formalizzata con l'ordinanza n. 140, firmata dal comandante della Polizia Locale, e resterà in vigore fino al completamento dell'intervento.
La chiusura avrà un impatto significativo sulla viabilità tra Bisceglie e Trani, dal momento che il ponte rappresenta uno dei principali collegamenti diretti tra le due città ed è per questo previsto un percorso alternativo principale verso la Strada Statale 16 in direzione Foggia, raggiungibile da Bisceglie attraverso via G. Bovio, via Don Pancrazio Cucuziello e via Kuwait, con immissione dallo svincolo Bisceglie Nord.
Il piano viario è stato approvato con i pareri favorevoli degli organi preposti, ed è stato predisposto in modo da garantire anche il transito dei mezzi di soccorso e dei veicoli del trasporto pubblico interurbano.
L'ordinanza prevede:
- Installazione divieto di transito con pannello delineatore a bande colorate trasversali bianco e rosso da posizionarsi in modo sfalsato, in modo da consentire il transito dei frontisti in via Lama Paterna sia lato DX che lato SX;
- Sostituzione del cartello indicazione di indicazione ''Autostrada'' direzione Trani con equivalente cartello da posizionarsi in direzione Bisceglie;
- Sostituzione del cartello di indicazione Trani a sfondo blu con cartello di cantiere di colore giallo con indicazione Trani SS 16 da posizionarsi in direzione Bisceglie;
- Posizionamento della cartellonistica verticale di cantiere prima dell'intersezione semaforica con Viale Ponte Lama, che indichi il divieto di transito in direzione Trani con indicazione ''Attenzione Ponte Lama chiuso al traffico''
- Copertura dell'indicazione per Trani sul versante di via G. Bovio in prossimità della rotatoria di via don P. Cucuziello, sostituendolo con cartellonistica di cantiere a sfondo giallo che indica direzione Trani verso SS 16;
- Installazione in prossimità dell'intersezione tra via Crosta/ Don Pancrazio Cucuziello di cartellonistica di cantiere che indichi direzione Trani SS 16 verso via Kuwait;
- Installazione in prossimità dell'intersezione tra via Andria e via Kuwait di cartellonistica da cantiere che indichi direzione Trani SS 16, nonché Trani SP 13;
- Installazione di cartellonistica di preavviso che riporti l'indicazione ''Ponte Lama chiuso al traffico'' da apporsi in prossimità delle intersezioni di via G. Bovio/ Della Libertà, via G. Bovio/Ingresso Ospedale Civile, via G. Bovio/ via Degli Aragonesi;
- Installazione di segnaletica di pre-segnalazione con cartellonistica da cantiere che informi l'utenza con l' indicazione ''Ponte Lama chiuso al traffico'' da apporsi in Viale La Testa/ G. Bovio con indicazione di svolta a Sx per i veicoli diretti a Trani tramite la SS 16;
- Installazione di segnaletica di preavviso a sfondo giallo di cantiere '' Ponte Lama chiuso al traffico'' con indicazione per i veicoli diretti verso Trani in via Carrara Abate Tonio/Via G. Bovio, via Anna Magnani/ via G. Bovio, e via Elio Petri/ G. Bovio.