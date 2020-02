Scontro autocisterna-utilitaria sulla Bisceglie-Corato, un morto

Tragico scontro fra un'autocisterna e un'utilitaria sulla strada provinciale 85 tra Bisceglie e Corato, all'altezza del civico 400 di via Sant'Andrea.L'auto di piccola cilindrata è stata avvolta dalle fiamme a seguito dell'impatto col mezzo pesante, che trasportava vino, guidato da un 59enne biscegliese rimasto praticamente illeso, seppure sotto choc. Il conducente dell'auto, un biscegliese, è morto carbonizzato.La dinamica del sinistro è in fase di accertamento. I due veicoli incidentati hanno percorso diverse decine di metri dopo lo scontro, finendo la corsa all'altezza del civico 513 sul versante opposto della strada. L'utilitaria è letteralmente accartocciata sotto l'autocisterna, il che rende complicate le operazioni di estrazione del cadavere.Sul posto varie ambulanze, compresa quella del 118 di Bisceglie, oltre a diverse pattuglie dei Carabinieri e ad alcune squadre dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato alacremente. La Polizia Locale di Bisceglie ha interdetto l'accesso alla provinciale Bisceglie-Corato da via Sant'Andrea. L'arteria è completamente chiusa al traffico in attesa che si concludano i rilievi. Forte presenza di olio sul tratto interessato dal sinistro.