"Oltre l'emergenza. L'impatto economico e sociale del calcio dopo il Coronavirus" è il titolo del webinar organizzato dal circuito Viva in onda mercoledì 13 maggio, in diretta a partire dalle ore 18:30, su tutti i portali del network e sulle rispettive pagine Facebook.Le prospettive di gestione dei club e le opportunità di rilancio del brand calcio saranno al centro del dibattito al quale parteciperanno, responsabile di sviluppo strategico, marketing e commerciale della Lega Pro;, presidente della Virtus Francavilla;, direttore generale del Molfetta calcio; l'avvocato, cultore della materia in diritto sportivo e agente sportivo.Modererà, giornalista del Viva Network.Appuntamento mercoledì, alle 18:30, sui portali e sulle pagine Facebok del network Viva.