Beauty for you and the Planet: una collaborazione speciale

7 foto Sede 32, profumeria artistica

Nel centro storico di Bisceglie, affacciata su piazza Vittorio Emanuele, vi è una profumeria d'altri tempi: Sede 32, una profumeria "artistica". E' qui che si incontrano tradizione e modernità, attraverso la ricerca di brand di nicchia riconosciuti a livello internazionale come Creed, Fueguia, Nasomatto, Histoires de Parfums ed altri ancora. Sede32 si distingue per la selezione dei brand di alta profumeria e di make-up di lusso come "La Bouche Rouge Paris".Il brand francese si distingue per aver adottato come manifesto principale un concetto etico della sostenibilità ambientale senza rinunciare a quello del fashion. Il suo motto recita "Beauty for you and the planet" poiché ad essere promossa è un tipo di bellezza pura, essenziale, come quella della nostra Madre Terra. Il suo impegno principale sta nel creare un mondo in cui la sublime bellezza della natura è celebrata e restaurata grazie a pratiche responsabili. La Bouche Rouge Paris ha eliminato del tutto la plastica prediligendo il vetro ed il metallo per il refill e dona nuovavita alla pelle di scarto, per creare eleganti e colorate custodie per i prodotti. Il make-up proposto dalla Bouche Rouge Paris è privo di paraffina, parabeni, grasso animale, cera d'api e rigorosamente cruelty free.Proprio per dare risalto ad un brand rivoluzionario come La Bouche Rouge, è stata creata una preziosa collaborazione tra Sede 32 e Manuela Balducci, nota e affermata make-up artist a Milano. Di origine pugliese, Manuela studia a Napoli, Londra e Berlino conseguendo titoli che la portano a conoscere diversi settori del make-up, da quello prostetico a quello con aerografo, per arrivare ad affermarsi nel campo della moda nel quale entra a far parte di grandi team di lavoro per i più noti brand: Chanel, Balenciaga, Valentino, Gucci, N°21 per citarne alcuni.Sul set vengono da lei realizzati make-up naturali ed essenziali, capaci di esprimere e mettere in risalto l'eleganza che contraddistingue i prodotti del brand francese La Bouche Rouge. Si è occupato della realizzazione del progetto lo studio 2PDX e tra i collaboratori Ilario ( social media strategist, Nico De Martino (fotografia) e Claudia Di Liddo (video maker).CREDITS