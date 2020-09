Social Video 1 minuto Tonia Spina: «I cittadini si sentono abbandonati da questa Regione mal governata»

Tonia Spina, candidata al consiglio regionale nella lista di Fratelli d'Italia per la circoscrizione Bat, ha partecipato nel fine settimana alle iniziative elettorali sul territorio provinciale del leader di partito Giorgia Meloni.«I cittadini si sentono abbandonati da questa Regione mal governata» ha evidenziato la professionista biscegliese, già assessore provinciale alle attività produttive dal 2009 al 2014. «Pensiamo al pessimo modo con cui è stata gestita la sanità, dalle chiusure di alcuni ospedali come quelli di Trani e Canosa di Puglia all'incapacità di fornire servizi adeguamenti di medicina territoriale, senza contare le liste d'attesa sempre più lunghe per i vari esami diagnostici» ha spiegato.«Fitto è meglio di Emiliano perché preferisce i fatti agli slogan. La mia candidatura, sulla scorta delle esperienza già acquisite, è a disposizione del territorio con l'obiettivo di contribuire a far valere, finalmente, le ragioni delle dieci comunità della Bat sui banchi del consiglio regionale» ha concluso