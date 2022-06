Fitness, Gaia Mastrototaro vince e si qualifica per i campionati italiani

Nuovo successo per la biscegliese Gaia Mastrototaro, che nei giorni scorsi ha conquistato la vittoria dei campionati sud e centro Fit Italy nella categoria bikini +169 cm. L'atleta, che rappresenta la città e tutto il territorio nelle discipline sportive in ascesa del fitness e del body building, ha ottenuto così il pass per i campionati italiani di specialità, che si svolgeranno domenica 3 luglio al Marriott Hotel di Roma., ancora una volta, si è imposta all'attenzione nazionale nelle competizioni targate Fit Italy, federazione sportiva professionale che si occupa di organizzare gare di bodybuilding e fitness nel territorio Italiano ed è affiliata alla Iffb, principale organizzazione internazionale del settore.