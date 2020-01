Undici imputati condannati a pene comprese fra gli 8 mesi e i 7 anni di reclusione nel processo sul crac della Casa della Divina Provvidenza di Bisceglie., già sindaco di Molfetta e parlamentare, è stato condannato a un anno e tre mesi di reclusione, con pena sospesa, per il reato di concorso in bancarotta semplice e per mancata tempestiva richiesta di fallimento, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.Presidente della Commissione bilancio del Senato all'epoca dei fatti, Azzollini è stato invece assolto dai reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e di bancarotta fraudolenta patrimoniale «perché il fatto non sussite». Fra le pene accessorie comminategli, l'ex esponente di Forza Italia è stato dichiarato inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale per sei mesi e incapace per la stessa durata a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.Le condanne più pesanti - a vario titolo - sono state comminate a suor(sette anni),(sei anni),(cinque anni e sei mesi). Tre anni a; due anni e sei mesi ad; due anni e quattro mesi a; un anno e sei mesi al commercialista biscegliese, un anno all'ex presidente del consiglio comunale di Bisceglie; otto mesi aLa sentenza è stata letta in Tribunale, a Trani, nella tarda mattinata di mercoledì 29 gennaio.