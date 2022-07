Da Enrico Letta a Pinuccio, via alle tre serate in piazza Castello

IL PROGRAMMA GIOVEDÌ 7 LUGLIO - dalle 19:30 Start DigithON 2022: intervento del fondatore Francesco Boccia Politica e Metaverso: Barbara Carfagna, giornalista Tg1 La democrazia e le sfide del mondo digitale: Enrico Letta, segretario Partito Democratico Kickoff con Letizia D'Amato, presidente DigithON Il ruolo dell'innovazione e della sostenibilità nella crescita aziendale: Roberto Sommella, Direttore Milano Finanza, intervista Mariangela Marseglia, Country manager Italia, Spagna, Portogallo Amazon Travolti da un insolito digitale nell'azzurro mare di agosto: Pinuccio, inviato "Striscia la notizia"

Quattro giorni non-stop con una full immersion nel mondo del digitale, 48 ore di competition tra le 100 startup finaliste, confronto con le aziende, formazione, grandi eventi e momenti di approfondimento con nomi di primo piano delle istituzioni e delle imprese. Tutto pronto per la settima edizione di, la più grande maratona digitale italiana che torna in presenza dopo due anni di limitazioni causa pandemia.Si comincia giovedì 7 luglio con la prima delle tre serate in piazza Castello a Bisceglie, con diversi ospiti di spessore, che converseranno sul palco sul tema del digitale. A rompere il ghiaccio e a dare il via ufficiale all'iniziativa ci saranno il fondatore, con un intervento iniziale di saluto, e la giornalista del Tg1. Attesa per il segretario del Partito Democraticoe l'inviato di "Striscia la notizia", che chiuderà la prima giornata. Presenti anche il Direttore di Milano Finanza, Country manager Amazon Italia, Spagna e Portogallo.Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della rassegna