Traffico ferroviario sospeso per un investimento sul tratto biscegliese

Una persona è stata investita sui binari nel tratto della linea adriatica gestito da Rete Ferroviaria Italiana in territorio di Bisceglie. La circolazione sulla direttrice è regolata tramite l'utilizzo di un unico binario tra Bisceglie e Molfetta mentre è in atto la riprogrammazione del servizio commerciale. La circolazione dei treni in direzione Bari è impedita ed è regolata tramite l'utilizzo di altri binari.Maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti per i treni in viaggio.Attivato il servizio di smart caring, consistente nell'assistenza a cura del personale di Trenitalia nei riguardi dei passeggeri a bordo dei convogli fermi.È stato intanto richiesto l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.Treni direttamente coinvolti:• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:50)• FA 8807 Milano Centrale (11:05) - Taranto (19:46)• FA 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (20:50)• FA 8813 Milano Centrale (14:05) - Lecce (22:53)• FA 8315 Roma Termini (15:10) - Lecce (20:35)• FA 8317 Roma Termini (16:05) - Bari Centrale (19:42)• FA 8319 Roma Termini (16:45) - Bari Centrale (21:00)• FA 8326 Lecce (16:55) - Roma Termini (22:20)• FA 8323 Roma Termini (18:05) - Lecce (23:23)• FB 8811 Milano Centrale (12:35) - Lecce (21:50)• IC 607 Bologna Centrale (12:00) - Lecce (20:30)• IC 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (23:03)• IC 710 Taranto (15:40) - Roma Termini (23:11)• ICN 35022 Lecce (19:20) - Milano Centrale (7:00)• R 4363 Foggia (18:31) - Bari Centrale (20:10)• R 4364 Bari Centrale (20:15) - Foggia (21:50)• R 4369 Foggia (20:28) - Bari Centrale (22:07)Treni parzialmente cancellati:• R 4357 Foggia (16:40) - Bari Centrale (18:12): limitato a Barletta (17:23)• R 4350 Bari Centrale (17:20) - Foggia (18:54): origine da Barletta (18:09)Seguono aggiornamenti.