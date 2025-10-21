Ponte Lama e il sindaco di Trani
Attualità

Lavori fermi al Ponte Lama, interviene il sindaco di Trani

«Chiediamo all'Amministrazione di Bisceglie di dare inizio ai lavori»

Bisceglie - martedì 21 ottobre 2025 13.50
Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, è intervenuto pubblicamente in merito alla chiusura del Ponte Lama, infrastruttura realizzata «non per dividere bensì per unire le Città di Trani e Bisceglie».

Pur riconoscendo l'importanza dell'intervento, il primo cittadino esprime profonda preoccupazione per i tempi prolungati della chiusura al traffico: «Se da un lato non v'è dubbio che si tratta di lavori improcrastinabili e di un traguardo importante per la Città di Bisceglie (considerando l'ingente finanziamento ottenuto), dall'altra è altrettanto indubbio che la chiusura del Ponte, per almeno 2 anni, rappresenti un grave disagio tra le due Città. Avrei certamente preferito che, in fase di esecuzione dei lavori, i tempi di chiusura del Ponte fossero stati minimi. Ma chi amministra da tanti anni sa bene che non sempre ciò che vogliamo è realizzabile. Sicuramente, però, non è tollerabile aver chiuso il Ponte da circa 1 mese, con tutto ciò che ne deriva per le due comunità, senza aver dato inizio ai lavori».

Nella sua dichiarazione, il Sindaco chiede di dare inizio quanto prima agli interventi previsti o, in caso contrario, di valutare la riapertura temporanea del ponte al fine di limitare i disagi ai cittadini: «Chiediamo all'Amministrazione comunale di Bisceglie, all'Ufficio Tecnico, al RUP, al Direttore dei Lavori, ciascuno per le proprie competenze, di dare inizio, al più presto, ai lavori, o, diversamente, disporre la riapertura del Ponte qualora l'inizio degli stessi non sia imminente».
