È morto, all'età di 81 anni, l'imprenditore biscegliese Vito Mastrogiacomo. Fondatore del Centro turistico Mastrogiacomo e ideatore della discoteca Divinæ Follie, è stato uno degli innovatori dell'intrattenimento italiano ed europeo negli anni '90. Il suo modello di business è stato di ispirazione e di esempio per decine di locali in tutto il mondo. Sterminato è il numero di ospiti che hanno calcato i palchi, frequentato i privé, impreziosito con la loro presenza alla consolle le splendide notti biscegliesi, che hanno contribuito a lanciare il nome della città a livello nazionale.si è spento a Bisceglie, in una struttura nella quale era ospitato da tempo.