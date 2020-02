Trent'anni. Tanti sono (quasi) trascorsi dal 15 giugno del 1990, la data, divenuta poi storica, dell'inaugurazione della discoteca Divinæ Follie di Bisceglie. Un marchio indelebile del divertimento, entrato di fatto nel mito. Una vera e propria leggenda, che si è tramandata fino ai giorni nostri. Il biglietto da visita per intere generazioni di biscegliesi, che nel tempo hanno orgogliosamente accostato la loro città a quel brand.Sabato 22 febbraio 2020 le luci si riaccenderanno e la musica tornerà a giganteggiare nel complesso che un tempo ha fatto capo al Centro turistico Mastrogiacomo. Merito dell'imprenditore molfettese, 44 anni, che si è aggiudicato, con la sua Gest Maggi srls, la concessione del compendio immobiliare in uso precario oneroso per la durata massima di due anni. Quel giovane pr che all'inizio degli anni '90 ha mosso i primi passi nel settore proprio al Divinæ Follie ora si è assunto la responsabilità di rimettere in funzione le lancette della storia: «È un'emozione indescrivibile, lo ammetto» ha affermato. «Non sono pochi coloro che mi hanno ritenuto quasi un matto quando si è saputo dell'assegnazione e del resto non è stato facile, ma siamo pronti».Un investimento di tutto rispetto, secondo alcuni oltre i 200 mila euro, e un obiettivo chiaro in testa: far tornare ilquel faro del divertimento italiano che è stato in passato. Le ricadute sul piano occupazionale saranno molto positive:, fra dipendenti e collaboratori a vario titolo, i posti di lavoro coperti.La festa di riapertura riserverà senza dubbio sorprese e ospiti di grande spessore. Maggialetti preferisce non fare nomi per il momento ma i dettagli saranno resi noti nel corso del countdown, che è già scattato. Quasi ultimato il programma degli eventi di marzo, certo il fatto che. In cantiere una serata "revival" con la partecipazione degli storici dj del Divinæ Follie.Lo scorso 4 febbraio è stata lanciata, sulla pagina Facebook DF disco, una call per la ricerca di barman, cassiere, camerieri, addetti al guardaroba, hostess, steward, pr.Rinnovare senza disperdere il fil rouge di una storia di successo: questa la mission di Maggialetti e della sua squadra. Il Divinæ Follie sta per risorgere, con otto bar e circa 100 privé. Ma, soprattutto, con un entusiasmo che si spera contagioso. E chissà che il nome di Bisceglie non torni ad essere legato al suo grande locale di divertimento.