Variazione delle fermate STP per la chiusura del ponte lama

È stato reso noto nei giorni scorsi il percorso alternativo che i pullman STP effettueranno in occasione della chiusura del ponte Lama, a partire da sabato 20 settembre. Fino ad allora saranno soppresse, in entrambi i sensi di marcia, le fermate solitamente previste all'Hotel Villa, a San Giovanni ed a Colonna., dopo la fermata "Papagni", proseguiranno dritte su via Bovio; alla rotatoria svolteranno a sinistra e continueranno su via Don Pancrazio Cucuziello, per poi immettersi sulla SS16BIS in direzione Trani. Usciranno allo svincolo Trani sud e proseguiranno dritte in direzione Pozzo Piano; all'incrocio semaforico con via Malcangi svolteranno a sinistra e riprenderanno il percorso regolare.percorreranno via Malcangi; all'incrocio semaforico con via Pozzo Piano svolteranno a destra, proseguiranno dritte e si immetteranno sulla SS16BIS in direzione Bari. Usciranno allo svincolo Bisceglie nord; all'incrocio proseguiranno seguendo l'indicazione Bisceglie ed alla rotonda svolteranno a sinistra, per poi proseguire dritte seguendo l'indicazione Litoranea.