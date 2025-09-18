STP
STP
Attualità

Variazione delle fermate STP per la chiusura del ponte lama

Dal 20 settembre saranno soppresse le fermate all'Hotel Villa, a San Giovanni ed a Colonna

Bisceglie - giovedì 18 settembre 2025 10.00
È stato reso noto nei giorni scorsi il percorso alternativo che i pullman STP effettueranno in occasione della chiusura del ponte Lama, a partire da sabato 20 settembre. Fino ad allora saranno soppresse, in entrambi i sensi di marcia, le fermate solitamente previste all'Hotel Villa, a San Giovanni ed a Colonna.

Le corse provenienti da Bisceglie e dirette a Trani, dopo la fermata "Papagni", proseguiranno dritte su via Bovio; alla rotatoria svolteranno a sinistra e continueranno su via Don Pancrazio Cucuziello, per poi immettersi sulla SS16BIS in direzione Trani. Usciranno allo svincolo Trani sud e proseguiranno dritte in direzione Pozzo Piano; all'incrocio semaforico con via Malcangi svolteranno a sinistra e riprenderanno il percorso regolare.

Le corse provenienti da Trani e dirette a Bisceglie percorreranno via Malcangi; all'incrocio semaforico con via Pozzo Piano svolteranno a destra, proseguiranno dritte e si immetteranno sulla SS16BIS in direzione Bari. Usciranno allo svincolo Bisceglie nord; all'incrocio proseguiranno seguendo l'indicazione Bisceglie ed alla rotonda svolteranno a sinistra, per poi proseguire dritte seguendo l'indicazione Litoranea.
  • Stp
Furti nelle campagne dela Bat, la solidarietà di De Santis (PD)
19 settembre 2025 Furti nelle campagne dela Bat, la solidarietà di De Santis (PD)
Don Michele Barbaro celebra 25 anni di sacerdozio
19 settembre 2025 Don Michele Barbaro celebra 25 anni di sacerdozio
Altri contenuti a tema
Festa Patronale, variazione delle fermate delle linee STP Festa Patronale, variazione delle fermate delle linee STP Dal 9 all'11 agosto sono temporaneamente sospese le fermate nel centro cittadino
Variazione delle fermate delle linee STP a Bisceglie per venerdì 18 aprile Variazione delle fermate delle linee STP a Bisceglie per venerdì 18 aprile Momentaneamente soppresse le fermate di Papagni, via Bovio, via Imbriani
Variazione delle fermate delle linee STP a Bisceglie dal 31 marzo Variazione delle fermate delle linee STP a Bisceglie dal 31 marzo Il temporaneo spostamento si è reso necessario a seguito della chiusura di via Imbriani
Sciopero generale: STP garantisce 30% delle corse nelle fasce pendolari Sciopero generale: STP garantisce 30% delle corse nelle fasce pendolari L'agitazione è stata indetta dalle maggiori sigle sindacali del settore
Variazioni dei percorsi STP in occasione dell’Addolorata Variazioni dei percorsi STP in occasione dell’Addolorata I pullman di linea varieranno il tragitto saltando le fermate nel centro cittadino
"Mo non mi rompere", progetto della Stp contro gli atti vandalici "Mo non mi rompere", progetto della Stp contro gli atti vandalici Giornata di sensibillizzazione con il coinvolgimento di oltre 500 studenti del territorio
Bus, incrementati i collegamenti da Bisceglie al "De Sanctis" di Trani Scuola Bus, incrementati i collegamenti da Bisceglie al "De Sanctis" di Trani È l'esito di una delibera di Giunta regionale
Scontro auto-pullman sul Ponte Lama Cronaca Scontro auto-pullman sul Ponte Lama Sul posto la Polizia Locale di Bisceglie
Taranto troppo forte: nuovo ko per l'Unione Calcio Bisceglie
18 settembre 2025 Taranto troppo forte: nuovo ko per l'Unione Calcio Bisceglie
Dal 15 ottobre 2025 disponibile la nuova carta solidale “Dedicata a te”
18 settembre 2025 Dal 15 ottobre 2025 disponibile la nuova carta solidale “Dedicata a te”
"Stop al genocidio ": una manifestazione per la Palestina a Bisceglie
18 settembre 2025 "Stop al genocidio": una manifestazione per la Palestina a Bisceglie
A Bari "Credipass Hero ", l'evento con promotori creditizi di tutta Italia
18 settembre 2025 A Bari "Credipass Hero", l'evento con promotori creditizi di tutta Italia
I Lions Bisceglie aggiungono Luca Montanari
18 settembre 2025 I Lions Bisceglie aggiungono Luca Montanari
Inaugurata la RSA “Madonna del Rosario” a Terlizzi: Un nuovo punto di riferimento per la cura e l’assistenza agli anziani
18 settembre 2025 Inaugurata la RSA “Madonna del Rosario” a Terlizzi: Un nuovo punto di riferimento per la cura e l’assistenza agli anziani
Il sindaco Angarano si congratula per il gesto di grande umanità del biscegliese Francesco Lopolito
18 settembre 2025 Il sindaco Angarano si congratula per il gesto di grande umanità del biscegliese Francesco Lopolito
Al via le candidature per i progetti di servizio civile agricolo 2025
18 settembre 2025 Al via le candidature per i progetti di servizio civile agricolo 2025
© 2001-2025 BisceglieViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BisceglieViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.