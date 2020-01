Forte boato nella notte: bomba alla farmacia Silvestris

Una bomba, collocata a pochissima distanza dall'ingresso, è esploso nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 gennaio, intorno alle 2:00, davanti alla farmacia Silvestris di via Matteo Renato Imbriani a Bisceglie.Il forte boato ha svegliato decine di residenti della zona e fatto scattare gli allarmi di quasi tutti gli esercizi commerciali adiacenti.L'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso lo spegnimento delle fiamme che si erano sviluppate. Sul posto anche le forze dell'ordine. Le indagini, già avviate, non possono non tenere conto del possibile movente politico. L'azione, in ogni caso, accresce l'inquietudine in città e l'impressione, sempre più diffusa, della necessità di maggiore sicurezza sul territorio.Danni sono registrati alla saracinesca dell'attività, divelta a causa della deflagrazione (avvenuta dall'esterno). Non sono escluse conseguenze per alcune suppellettili. Lo staff è già al lavoro per garantire la regolare apertura della farmacia e continuare a offrire il suo servizio ai clienti.